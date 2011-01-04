Almanya'da tavuk yemlerinde kanser tehlikesi!

T24- Almanya’nın Schleswig Holstein'daki yem fabrikasının hatalı ürettiği 500 tondan fazla kanserojen dioksin maddesi içeren yemin gıda zincirine karıştığı saptandı. Yüzlerce çiftlik mühürlendi. Tavuk çiftliklerinde itlaflar başladı.



Federal Tüketiciyi Koruma Bakanlığı sözcüsü tavuk, hindi ve domuz çitfliklerinde kullanılan yeme, sanayide kullanılan bir yan ürünün karışmasının, et ve yumurtada dioksin oranının yükselmesine neden olduğunu saptadıklarını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, Schleswig Holstein'daki yem fabrikasında üretilen dioksin oranı yüksek yaklaşık 527 ton yağ içeren yan ürünün Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Hamburg ve Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan 12 yem fabrikasına sevk edildiğini belirlediklerini söyledi.

Almanya Federal Tüketiciyi Koruma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu fabrikalarca üretilen yemin de Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde bulunan çiftliklere satılarak gıda zincirine karıştığını saptadığını saptadıklarını ifade ettiler.





Dioksin kanser riskini artırıyor







Dioksin, birçok uzman tarafından yüksek oranda alınması halinde kanser riskini artıran bir madde olarak değerlendiriliyor.

Dioksinli yem vakalarının saptandığı eyaletlerin ilgili bakanlıkları, konuyu dün bir video konferansta değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartıştılar.

Aşağı Saksonya eyaletinde tavuk, domuz ve hindi üreten bin kadar çiftliğin mühürlenmesi kararlaştırıldı.

Saksonya eyaletinde de çok sayıda çiftliğin kapatılması kararlaştırıldı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Soest'te dioksin oranı yüksek yemden yediği saptanan 8 bin kadar tavuk itlaf edildi.







Dioksinli yumurtalar raflarda







Kuzey Ren Vestfalya'nın Soest kentinde görev yapan veteriner Wilfried Hopp, dioksin oranı yüksek yaklaşık 120 bin yumurtanın raflarda yerini almış olma ihtimali üzerinde duruyor. Hopp, bunlardan bir kısmının iade edilebileceğini belirtiyor.



Salgın hastalıklar alanında faaliyet gösteren Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) sözcüsü, "Tüketiciler açısından ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığını“ belirtti.

Thüringen eyaletinde de dioksin içeren yemlerin çiftçiler tarafından kullanıldığı anlaşıldı. Yetkililer, bu yemlerle beslenen domuzların kasaplara satılmış olduğunu belirledi. Saksonya eyaletinde de iki çiftlikte başlatılan inceleme halen devam ediyor.





Yem fabrikası nerede yanılmış?







Alman Çiftçiler Birliği olayın sorumlularını çiftçilerin zararını karşılamaya çağırdı. Çiftçiler Birliği, aksi halde çok sayıda işletmenin kapılarına kilit vurma tehdidiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

Olayın sorumlusu olarak görülen Harles & Jentzsch şirketinin merkezinin bulunduğu Schleswig Holstein eyaletinde Itzehoe Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Harles & Jentzsch yem fabrikasının genel müdürü Siegfried Sievert, iddiaları doğruladı.

"Westfalen-Blatt" gazetesine konuşan Sievert, olaya, palmiye, soya ve kanola yağından biyoyakıt üretimi sırasında açığa çıkan ve yağ içeren yan ürünün, yem üretiminde de kullanılabileceği yolundaki yanılgının neden olduğunu“ belirtti.