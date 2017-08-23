Almanya'da tartışmalı sınırdışı uygulamasına onay

Almanya'da suçu kanıtlanmamış olsa da 'tehlikeli' addedilen terör zanlılarının sınırdışı edilmesi yönünde ilk mahkeme kararı çıktı. Leipzig İdare Mahkemesi, Aşağı Saksonya eyaletinin 'tehlikeli' diye sınıflandırdığı iki Selefiyi Cezayir ve Nijerya'ya sınırdışı etme kararını onadı. Yabancılar Yasası'ndaki ilgili madde, eyaletlere "terör saldırısı ya da güvenliğe yönelik diğer tehditleri önlemek" üzere yabancı uyrukluları sınırdışı etme hakkı tanıyor.

Mahkeme, eyaletin sınırdışı kararı önünde hukuki bir engel olmadığını belirtti. 27 ve 22 yaşındaki iki kişi Aşağı Saksonya eyalet güvenlik birimlerince uzun süre gözlenerek "tehlikeli" diye sınıflandırılmış, altı ay önce de "saldırı hazırlığı içinde bulundukları şüphesiyle" Göttingen kentinde yapılan bir polis baskınında tutuklanmıştı.

Eyalet, savcılığın sınırdışı için gerekli delillere sahip olmaması nedeniyle, yabancıların oturumu ile ilgili yasa maddesine 2005 yılında yapılan eklemeye atıfla sınırdışı kararı almıştı. Yasa maddesi 2005'ten beri yürürlükte olmasına rağmen eyalet yönetimleri geçen yıl Berlin'de Noel pazarına düzenlenen terör saldırısından sonra maddeyi uygulamaya karar vermiş, Alman Anayasa Mahkemesi de kısa süre önce maddenin anayasaya uygunluğunu teyit etmişti. Berlin'de 12 ölümle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen Tunus kökenli eylemcinin Alman emniyet birimlerince radikal dinci çevrelerle ilişkisi olması nedeniyle uzun süre gözlenmesine ve suç dosyası da kabarık olmasına rağmen bu kişinin ülkesine sınırdışı edilmemiş olması yoğun eleştiri toplamıştı.

Ancak sadece şüphe üzerine yabancı uyruklu kişilerin Almanya'dan sınırdışı edilmesi uygulaması tartışmalı. Aşağı Saksonya Eyaleti iki şüpheli kişinin Almanya'ya yeniden giriş yapmasına ve kendilerine oturum izni verilmesine süresiz yasak getirdi. Bu yönde alınan kararın hukuka uygun olup olmadığı Göttingen'deki Eyalet İdare Mahkemesi tarafından incelenecek.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA,BK