Almanya'da 'tanrısız yemin' tartışması

Almanya'nın Thüringen Eyaleti'nden seçilip geçtiğimiz Cuma günü yemin törenini gerçekleştiren, Thüringen'in yeni başbakanı Sol Parti üyesi Bodo Ramelow, yemin töreninde ''Tanrı yardımcım olsun'' ifadesini kullanmadığı için anaakım medyanın ağır eleştirisine maruz kaldı.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Frankfurter Allgemeine gazetesinin bugünkü baskısında kendisine sorulan soruları yanıtlayan yeni başbakan, ''Kilise ile devlet arasındaki ayrıma olan saygımdan dolayı bu dini ifadeyi kullanmadım'' açıklamasını yaptı. Ramelow, yemin metninde yer alan bu ifadenin bir dua olabileceğini ancak devlet kurumları ile ilişkili olmasını doğru bulmadığını söyledi.

Ayrıca diğer dinlerden insanlara saygısı gereği bu Hristiyan yeminini etmediğini de sözlerine ekleyen yeni sosyalist başbakan, dinsel ifadeyi kullanmamasını kastederek, ''Bu, ince bir parti taktiği değildir'' ifadesine de yer verdi.

Alman Demokrat Cumhuriyeti etkisiyle ikili metin uygulanıyor

1919 Weimar Cumhuriyeti Anayasası'nda bulunup, Nazi Almanyası döneminde güçlendirilen bu dinsel ifade, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin sekülerleşme hamleleri etkisiyle, Federal Alman Anayasası'nda da yeni düzenlemeyle ''seçenekli'' hale getirilmişti.

Federal Almanya Anayasa'sının devlet kurumlarıyla ilgili yeminler maddesini düzenleyen 55 ve 56. maddeleri gereği, ''Tanrı yardımcım olsun'' ifadesinin yemin eden kişinin isteğine bağlı olarak kullanım dışı bırakması mümkün. 16 eyaletten yalnızca 5'inde yazılı halde bulunan sözü geçen ifade, istenilirse okunmayabiliyor.

Özgür düşünce dernekleri ve ateist yurttaşların yoğun mücadeleleri dışında, rüşvet konularında da hiçbir işlevi olmayan bu ifadeye karşı, Federal Alman Parlementos Eski Başkanı Sosyal Demokrat Parti milletvekili Wolfgang Thirse, dönemin Başbakan'ı Helmut Kohl'ün partisine yasadışı yolla bağış akışını örgütlemesini örnek göstererek, kınamış ve hukukî hiçbir yaptırım gücü olmayan bu yemin metninin değiştirilmesini talep etmişti.