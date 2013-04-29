Almanya'da 'şüpheli' yangın

Almanya'nın Bremen kentinde Özgan ailesine ait müstakil evin ikinci katındaki mutfak balkonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Sebaldsbrück semtindeki evin balkonunda geceyarısı yangın çıktı. Anında tutuşan balkon, ev sahipleri ve komşuların yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Olay yerine gelen polis, içeriye girilmesini sakıncalı bularak evin kapısını mühürledi. Yangın nedeni belirsizliğini korurken, Özgan ailesi yakınlarının yanına yerleşti.

Olayı anlatan Hacer Özgan, 'Gece yarısı henüz uykuya dalmak üzereyken bir patlama sesi duydum. Pencerede patlama sesiyle yükselen alev topunu görünce uyku sersemliğiyle hemen aşağıya indim. Patlama sesiyle eşim ve uyanan çocuklarımla orta katta bir araya geldik. Panik içerisindeydik. Mutfağın kapısını açınca balkonun yandığını gördük. Yangını ailece söndürme girişimine başladık. Bu sırada komşularımız da hortumlarıyla yangını söndürmemize yardımcı oldular' diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa zamanda geldiğini belirten Hacer Özgan, kendilerini arayıp olay hakkında bilgi alan Hannover Başkonsolosluğu yetkilileri ve geçmiş olsun ziyaretlerine gelen sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerine teşekkür etti.

Öte yandan polis yangının neden çıktığı konusunda henüz kesin bilgi olmadığını olayın araştırıldığını açıkladı.