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BBC Türkçe

Almanya'da SPD üzerindeki 'büyük koalisyonu kurun' baskısı artıyor

Almanya'da Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle koalisyon görüşmelerine girmeyeceğini açıklayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde böyle bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle koalisyon görüşmelerine girmeyeceğini açıklayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerinde böyle bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

Seçimlerden ikinci en büyük parti olarak çıkan SPD lideri Martin Schulz, koalisyon görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tıkanıklık, seçimin ardından koalisyon için görüşme yapan CDU, Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın görüşmelerinin çökmesinin ardından başladı. Müzakerelerde Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın göç ve çevre gibi temel konularda uzlaşamayacağı anlaşıldı.

Son hükümette CDU ile girdikleri koalisyonun ardından Eylül ayındaki seçimde büyük oy kaybı yaşayan SPD liderleri daha önce defalarca Merkel ile koalisyona girmeyeceklerini açıklasa da parti üzerinde bir koalisyona yanaşmasına yönelik baskı artıyor.

Bild gazetesine göre partinin muhafazakar kanadından Johannes Kahrs, Steinmeier'e koalisyonu düşünme çağrısında bulundu.

Gazete SPD'li Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de koalisyondan yana olduğunu yazdı.

SPD Eylül ayındaki seçimde 1949'dan beri en düşük oy oranını almıştı.

Tıkanıklığı aşmak ve bir erken seçimin önüne geçmek isteyen Cumhurbaşkanı Steinmeier bu hafta içi parti liderleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiriyor.

Siyasi kariyerinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalan Angela Merkel ise bir azınlık hükümeti kurmaktansa erken seçimi tercih edeceğini söylüyor.

Almanya'da koalisyon kurulana kadar Angela Merkel geçici başbakanlık görevini sürdürüyor.

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