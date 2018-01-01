T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi

01 Ocak 2018 21:38

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi. 
Kanuna göre sözkonusu “bariz yasadışı olan” paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sitemelerine 50 milyon euroya kadar ceza verilebilecek. Kanuna göre sosyal medyanın yasadışı materyali kaldırmak çin 24 saat süresi olacak. Daha “karmaşık konularda” ise süre bir haftaya uzatılacak.
İki milyondan fazla kullanıcısı olan tüm sosyal ağlar ve medya siteleri kanundan etkilenecek.  
Kanunun ana odağı Facebook, Twitter ve YouTube fakat Reddit, Tumblr ve Rus sosyal medya ağı VK’nın da uygulamadan etkilenmesi bekleniyor. Vimeo ve Flickr gibi sitelerin de kanundan etkilenme ihtimali var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAAlmanyaKanunaDahaFacebook TwitterYouTubeReddit TumblrRusVKnınVimeoFlickr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24