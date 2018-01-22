Almanya'da Sosyal Demokratlar'dan koalisyon görüşmelerine onay

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) ile sosyal demokratlar arasında devam eden koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) onay çıktı.

The Financial Times’daki habere göre SPD Bonn’da Pazar günü gerçekleştirdiği olağanüstü parti kongresinde 642 SPD delegesinden 362’si Merkel’in muhafazakar bloğu ile koalisyon görüşmelerinin resmi olarak başlatılmasına onay verdi.

Oylama öncesinde SPD lideri Martin Schulz partisine yeni bir hükümet kurulması için koalisyon görüşmelerine destek vermeleri çağrısı yaptı. Schulz “Avrupa Almanya’nın Avrupa için sorumluluk almasını bekliyor. Ve bu SPD olmadan mümkün olmayacak” dedi.

Dört aydır hükümet kurulamayan Almanya’da SPD ve CDU arasında bir koalisyon hükümeti kurulursa Başbakan Merkel iktidarda dördüncü kez görev alacak.

Görüşmeler sonrasında tasarı hale getirilecek koalisyon protokolü SPD’nin tüm 450 bin üyesi tarafından oylanacak.