Almanya’da sosyal demokratlar koalisyon için maliye bakanlığını istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, hala süren koalisyon görüşmelerinde Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisinin önemli bir konumu olan maliye bakanlığı koltuğunu SPD’ye bırakmasını istiyor.

Handelsblatt’ta yer alan habere göre SPD liderleri Cuma günü Merkel’in merkez sağ bloğuyla bir hükümet kurma konusunda mutabık kaldı; ancak, talepleri maliye bakanlığının SPD’de olması. Haberde SPD lideri Martin Schulz’ın, “Amaç Federal Maliye Bakanlığı’nı almak” dediği son yıllarda yaşananların maliye bakanlığının ne kadar önemli hale geldiğini söylediği belirtildi.

Aşırı sağ Alternative für Deutschland (AfD) partisine 24 Eylül seçimlerinde çok fazla seçmen kaybeden Merkel, “Jamaika koalisyonu” için görüşmeler çıkmaza girdikten sonra tekrar eski koalisyon ortağı SPD ile görüşmelere başlamıştı.

Merkel ve muhafazakar birliğin Çarşamba günü SPD ile Ocak’tan önce başlaması beklemeyen koalisyon görüşmelerinin takvimi ve gündemini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)