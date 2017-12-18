T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya’da sosyal demokratlar koalisyon için maliye bakanlığını istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, hala süren koalisyon görüşmelerinde Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisinin önemli bir konumu olan maliye bakanlığı koltuğunu SPD’ye bırakmasını

18 Aralık 2017 15:33

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, hala süren koalisyon görüşmelerinde Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisinin önemli bir konumu olan maliye bakanlığı koltuğunu SPD’ye bırakmasını istiyor. 
Handelsblatt’ta yer alan habere göre SPD liderleri Cuma günü Merkel’in merkez sağ bloğuyla bir hükümet kurma konusunda mutabık kaldı; ancak, talepleri maliye bakanlığının SPD’de olması. Haberde SPD lideri Martin Schulz’ın, “Amaç Federal Maliye Bakanlığı’nı almak” dediği son yıllarda yaşananların maliye bakanlığının ne kadar önemli hale geldiğini söylediği belirtildi.
Aşırı sağ Alternative für Deutschland (AfD) partisine 24 Eylül seçimlerinde çok fazla seçmen kaybeden Merkel, “Jamaika koalisyonu” için görüşmeler çıkmaza girdikten sonra tekrar eski koalisyon ortağı SPD ile görüşmelere başlamıştı.
Merkel ve muhafazakar birliğin Çarşamba günü SPD ile Ocak’tan önce başlaması beklemeyen koalisyon görüşmelerinin takvimi ve gündemini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHASosyal Demokrat Parti SPDMartin SchulzBaşbakan Angela MerkelinSPDyeSPDCumaMerkelinSPDdeHaberde SPDMartin SchulzınFederal Maliye BakanlığınıAşırıAlternativeDeutschland AfDEylülMerkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24