Almanya’da sınır dışı işlemleri kolaylaşıyor

Almanya sığınma başvurusunda bulunanlara yönelik uygulamaları sertleştiriyor. Sığınma başvurusu reddedilenlere yönelik uygulamaların sertleştirilmesini öngören yasa tasarısı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde bugün yapılan oylamada kabul edildi. Söz konusu tasarı, mayıs ayı ortasında da Federal Meclis tarafından onaylanmıştı.

Kabul edilen yasa, sığınma başvurusu kabul edilmeyenlerin Almanya'dan sınır dışı edilmesinin hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını öngörüyor. Yeni yasayla, başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların "başka kişilerin hayatı” ve "iç güvenlik” için tehdit oluşturması halinde, ülkeyi terk edene kadar daha sıkı takip edilmesi ve gerekirse daha kolay sınır dışı gözaltı merkezlerine gönderilmesi planlanıyor. Yasa, eğer bu kapsamda bulunan kişilerin hemen sınır dışı edilmesi mümkün değilse, elektronik kelepçe takılmasına olanak sağlıyor.

Cep telefonları kontrol edilebilecek

Yasa Almanya'da iltica başvurusu reddedilmesine rağmen ikametine göz yumulan kişilerin yanlış bilgiler vermesi ve yanlış kimlik beyanında bulunması halinde hareket alanının kısıtlanmasını da öngörüyor. Ayrıca, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeleri vermeyen kişilerin kimliklerinin tespiti için cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarlarının kontrol edilmesi yetkisi tanınıyor.

Bunun yanısıra, Almanya'da kalma perspektifi bulunmayan sığınmacıların başvuruları sonuçlanıncaya kadar kayıtlarını ilk yaptırdıkları merkezde kalmaları zorunlu olacak.

Berlin'deki saldırıya tepki

Söz konusu yasa tasarısı, Almanya'da geçen aralık ayında Berlin'deki bir Noel panayırına tırla saldırı düzenleyen Anis Amri'nin Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken bir sığınmacı olduğunun ortaya çıkması üzerine hazırlandı. Radikal İslamcı Amri hakkında sınır dışı kararı bulunmasına rağmen, Almanya'dan zamanında sınır dışı edilememiş ve Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenlenmişti.

Yasa eleştirildi

Yeni yasa, Almanya'daki yardım kuruluşları tarafından eleştirildi. Pro Asyl adlı mültecilere yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yasayla "Almanya'nın mülteci kabul eden bir ülkeden sınır dışı eden bir ülkeye dönüştüğü” belirtildi. Yardım kuruluşu Caritas da, yasanın sığınmacıların özel hayatını tehdit ettiğini savundu.

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Reuters/KNA/dpa, JD/BK