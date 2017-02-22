Almanya'da sınır dışı işlemleri hızlandırılıyor

Almanya'da hükümet, iltica politikalarını sertleştiren önlemler paketini içeren yasa tasarısına yeşil ışık yaktı. İltica başvurusu reddedilenlerin hızla sınır dışı edilmesi, "tehlikeli" olarak sınıflandırılan terör şüphelilerine elektronik kelepçe takılması ve kimlik tespiti için sığınmacıların akıllı telefon verilerinden yararlanılmasını öngören yasa tasarısı, çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısı, özellikle "başkalarının yaşamına kast edebilme tehlikesi" bulunanların sınır dışı edilmesini kolaylaştırırken, söz konusu şüphelilerin kayıplara karışmasını engellemek üzere elektronik kelepçe takılmasını da öngörüyor.

Akıllı telefon verilerine müdahale izni

Kamuoyunda tartışama yaratan ancak kabinenin yeşil ışık yaktığı bir diğer önlem de kimlik tespitinde sığınmacıların akıllı telefonlarındaki verilerin okunması. Yasa tasarısı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) kimlik tespitinde iltica başvurusunda bulunanların akıllı telefonu ve diğer veri taşıyıcı elektronik cihazlardaki bilgilerini okuyabilme yetkisi tanıyor. Ayrıca tasarı, kurumun veri değerlendirmesi sonucu "tehlikeli" olabileceğinden şüphelenilenlere ait bilgileri güvenlik birimlerine aktarmasını öngörüyor.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, kamuoyunda tepki çeken yetkinin hâlihazırda Yabancılar Dairesi'nde de bulunduğunu kaydetti. De Maiziere, verilerin "hukuk devletinin sıkı koşulları" altında okunacağını bildirdi. Almanya'da kalma ihtimali yüksek sığınmacıların genelde pasaportlarını yanında bulundurduğunu kaydeden Bakan, buna karşın düzenli olarak sınır dışı işlemlerinin gerçekleştiği ülkelerden sığınma başvurusunda bulunanların ise "yanlarında genelde pasaport değil ama akıllı telefon bulunduğunu" söyledi.

Yasa tasarısı ayrıca kimlik bilgilerini yanlış bildiren sığınmacıların hareket alanının daraltılmasını da öngörüyor. Tasarı, sınır dışı amaçlı gözaltı süresinin de 4 günden 10 güne çıkarılmasını içeriyor. Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'in onayından da geçmesi gerekiyor.

Tasarıya tepkiler

Almanya İçişleri Bakanı yasa tasarısının bir an önce Federal Meclis'in onayından geçmesini umduğunu kaydederken birçok siyasetçi ve mülteci örgütü, tasarıyı eleştiriyor.

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping, hükümeti "sembolik bir politika" izlemekle suçladı. Kipping Berlin'de yaptığı açıklamada temel sığınma hakkının "daha fazla içinin oyulamaması" gerektiğini söyledi.

Pro Asyl adlı mültecilere yardım kuruluşunun Başkanı Günter Burkhardt da tasarıyı, Almanya'nın "kabul ülkesinden sınır dışı etme ülkesine çevrilmesi yönünde atılmış bir başka adım" olarak niteledi.

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afp/dpa/epd, BD/BK