Almanya'da sınır dışı etme hazırlığı

Alman hükümeti sığınmacı olarak ülkeye gelen, ancak iltica talebi kabul edilmediği için sınır dışı edilmesi gereken yabancılar üzerindeki baskıyı artırıyor. İlgili yasa taslağı bugün Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Taslakta başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmekten sakınmasını önlemek amacıyla gözaltı süresinin on güne çıkartılması ve mobil cihazlarındaki bilgilerin okunması öngörülüyor.

Önlemler arasında "sınır dışı edilmesi önem taşıyan şahısların" daha sıkı gözetlenebilmesi, sınır dışı işlemlerinin ilk sığınma merkezlerinde yapılması ve sınır dışı etmenin kolaylaştırılması için "dönüşü destekleme merkezleri" kurulması da bulunuyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verdiği bilgilere göre Almanya'da 31 Aralık itibariyle ülkeyi terk etmesi istenen 207 bin yabancı bulunuyordu.

Yardım örgütlerinden eleştiri

Federal hükümetin planı yardım kuruluşları tarafından eleştiriliyor. Pro Asyl adlı mültecilere yardım örgütü hazırlanan yasa taslağının "Almanya'yı göç alandan sınır dışı eden ülkeye çevirme yolunda atılmış yeni bir adım olduğunu" savundu.

Örgütün sözcüsü yeni düzenlemenin sığınmacıları "şeffaflaştırma ve sınır dışı uygulamasını acımasızlaştırma" tehlikesine yol açacağını söyledi.

Muhalefet Afgan mültecilere sahip çıktı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de iltica hakkı olmayanların Almanya dışına çıkarılmasına karşı koyan eyaletleri uygulamayı bloke etmekle suçladı. Bakan, Sosyal Demokrat – Yeşiller koalisyonu tarafından yönetilen eyaletlerin "ortaya çıkan sorunları başkalarının üzerine atma refleksi gösterdiğini ve sorumluluktan kaçtığını" söyledi.

Afganların ülkelerine gönderilmesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından da uygun bulunduğunu hatırlatan Thomas de Maiziere Fas, Cezayir ve Tunus'u güvenli ülkeler sınıfına dâhil etme zamanını da geldiğini belirtti.

Afgan mültecileri sınır dışı etme kararını eleştiren Yeşiller Partisi Eş Başkanı Katrin Göring-Eckart ve bu ülkenin güvenli olmadığını söyledi. "Güvenlik durumunun gerçekçi bir biçimde yeniden değerlendirilmesini" isteyen Göring-Eckart, Afganistan'da güvenli bölge bulunmadığını öne sürdü.

Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Hermann ise iç ve dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ve Afganistan'da güvenli vilayetlerin bulunduğunu gösteren analizler ışığında Afgan mültecilerin sınır dışı edilmesine katılacaklarını açıkladı.

Yasa tasarısının Mart ayında Federal Meclisin onayına sunulması öngörülüyor.

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DW/AFP/KNA/AG/HS