T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Almanya'da 2015'in ilk yarısında iltica başvurusu reddedilen 8 bin 178 kişi sınır dışı edildi.

02 Ağustos 2015 15:41


Welt am Sonntag gazetesinin Federal İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre 2015'in ilk altı ayında iltica başvurusu reddedilen 8 bin 178 kişi sınır dışı edildi. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 42'lik bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan 2015'in ilk 6 ayında 12 bin 600'den fazla kişi de kendi isteğiyle ülkesine geri döndü. Bunların yüzde 85'inin Balkanların batısından geldiği kaydediliyor.

Kısa bir süre önce Bosna Hersek, Makedonya, ve Sırbistan "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke" kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştı. Artan iltica başvuruları nedeniyle Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'ın da aynı kategoride değerlendirilmesi gündemde.

İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı ve Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "İltica başvurusu reddedilen kişilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Bunun genellikle kendiliğinden gerçekleştiğini belirten Bakan, aksi halde ilgili makamların bu yönde baskı yapması gerektiğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSonntagFederalBakanlığıBalkanlarınKısaBosna Hersek MakedonyaSırbistanArnavutluk KosovaKaradağBakanları Konferansı BaşkanıAlmanya Rheinland-PfalzBakanı Roger Lewentz WeltBakanWelle Türkçe DW/AFP/BW/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24