Almanya'da sınır dışı edilenlerin sayısı arttı



Welt am Sonntag gazetesinin Federal İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre 2015'in ilk altı ayında iltica başvurusu reddedilen 8 bin 178 kişi sınır dışı edildi. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 42'lik bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan 2015'in ilk 6 ayında 12 bin 600'den fazla kişi de kendi isteğiyle ülkesine geri döndü. Bunların yüzde 85'inin Balkanların batısından geldiği kaydediliyor.

Kısa bir süre önce Bosna Hersek, Makedonya, ve Sırbistan "AB'ye dahil olmayan güvenli ülke" kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştı. Artan iltica başvuruları nedeniyle Arnavutluk, Kosova ve Karadağ'ın da aynı kategoride değerlendirilmesi gündemde.

İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı ve Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "İltica başvurusu reddedilen kişilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Bunun genellikle kendiliğinden gerçekleştiğini belirten Bakan, aksi halde ilgili makamların bu yönde baskı yapması gerektiğini kaydetti.