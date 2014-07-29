Almanya'da sinagoga saldırı



Olay dün gece, 02:00 sıralarında, Wuppertal'ın Barmen semtinde bulunan Bergisch Sinagogu'nda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişilerin sinagoga molotof kokteyli attığını gören görgü tanıkları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 18 yaşındaki bir şüpheliyi yakaladı.

Polis, zanlının kimliği ve milliyeti hakkında bir açıklamada bulunmadı. Saldırıda yaralanan olmazken, sinagogda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Essen şehrinde günümüzde kültür enstitüsü olarak kullanılan eski bir sinagog binasına saldırı düzenleyecekleri kuşkusuyla bir süre önce 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Almanya'da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek eylemlerinde kullanılan antisemitist ifadeler endişeye yol açmıştı.