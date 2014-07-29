T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da sinagoga saldırı

Wuppertal'da bir sinagoga molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşında bir kişi gözaltına alındı. Polis, saldırıya karıştığı öne sürülen iki kişiyi daha arıyor.

29 Temmuz 2014 17:29


Olay dün gece, 02:00 sıralarında, Wuppertal'ın Barmen semtinde bulunan Bergisch Sinagogu'nda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişilerin sinagoga molotof kokteyli attığını gören görgü tanıkları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, 18 yaşındaki bir şüpheliyi yakaladı.

Polis, zanlının kimliği ve milliyeti hakkında bir açıklamada bulunmadı. Saldırıda yaralanan olmazken, sinagogda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Essen şehrinde günümüzde kültür enstitüsü olarak kullanılan eski bir sinagog binasına saldırı düzenleyecekleri kuşkusuyla bir süre önce 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Almanya'da Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek eylemlerinde kullanılan antisemitist ifadeler endişeye yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

WuppertalWuppertal BarmenBergisch SinagoguGazzeFilistinlilereDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpaNH/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24