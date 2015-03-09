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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da silahlı kuvvetlere 'aşırı dinci' uyarısı

Askerî İstihbarat Servisi (MAD), şiddet eğilimli aşırı dincilerin askerlik yaparak muharebe deneyimi kazanabilecekleri uyarısında bulundu.

09 Mart 2015 15:26


"Die Welt" internet haber portalına konuşan MAD Başkanı Christof Gramm, ocak ayında Paris'te düzenlenen terör saldırılarını hatırlattı.

Alman Ordusu bünyesinde askeri eğitim görmüş bir kişinin benzer bir eyleme girişme riskine dikkat çeken MAD Başkanı Gramm, 20 kişinin Alman Ordusu'nda askerlik hizmetini tamamladıktan sonra savaşmak üzere Suriye ve Irak’a gittiğinin belirlendiğini söyledi.

'MAD'ın yetkileri artırılsın'

Artan tehdit göz önüne alınarak MAD'ın yetkilerinin genişletilmesini talep eden Christof Gramm, asker adaylarının bu kapsamda daha yoğun bir kontrolden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Almanya'da istihbarat alanında, dış ülkelere bakan Federal İstihbarat Teşkilatı (BND), iç gelişmeleri gözetleyen Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Askerî İstihbarat Servisi (MAD) olmak üzere toplam 3 kurum bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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