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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da sigara paketleri korkutacak

Almanya'da sigara paketlerinde caydırıcı olması amacıyla artık ürkütücü görseller yer alacak.

25 Şubat 2016 20:25


AB, sigara paketlerinde uyarıcı olması amacıyla is nedeniyle kararmış ciğer, çürük dişler, kuru kafa gibi şekillere yer verilmesini öngörüyor. Uygulama başka AB ülekelerinde de yürürlüğe girmişti.

Federal Meclis'te alınan karar gereği yine AB normlarına uygun olarak sigara tüketiminin zararlarına dikkat çeken metinler paketler üzerinde yer alacak. "Sigara içmek öldürür", "Sigara kansere yol açar" gibi uyarı yazılarının paketin ön ve arka yüzeyinin en az yüzde 65'ini kaplayacak büyüklükte olması şartı da getirildi. Almanya'da söz konusu uyarı metinleri paketlerin üzerinde daha küçük olarak yer alıyordu.

Tarım Bakanı Christian Schmidt alınan tedbirlerin sağlık açısından gerekli olduğunu belirtti. Almanya'da her yıl 120 bin insanın tütün kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade eden Schmidt, bazı önlemlerle sigara kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meclisteki oylamada Yeşiller, yasayı yetersiz buldukları için aleyhte görüş bildirirken Sol Parti'li milletvekilleri çekimser kalmayı tercih etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMeclisBakanı Christian SchmidtSchmidtYeşillerSol PartiDeutsche Welle Türkçe dpa/TY/HS

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