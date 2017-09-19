Almanya'da seri soyguncu Burhan Bayar durdurulamıyor

Hakan Aytaş / Hungen, 19 Eylül (DHA) - Almanya\'nın Hessen eyaletinde birbiri ardına soygunlar gerçekleştiren Burhan Bayar (35) yakalanmadığı gibi soygunlara da devam ediyor. Polis, zanlı Burhan Bayar\'ın yakalanması için çok sayıda ekip görevlendirildiğini açıkladı.

Yine bir oyun salonunu soydu

İlk olarak 12 ve 13 Eylül\'de Glauburg, Gedern ve Florstadt kasabalarında bir banka şubesi ile iki oyun salonunu soyan Bayar, her üç olayda da polise yakalanmadan kaçmayı başladı. Polisin helikopter yardımıyla gerçekleştirdiği aramalardan bir sonuç alınmazken Burhan Bayar\'ın FB-NK 217 plakalı beyaz bir otomobille kaçtığı tespit edildi.

18 Eylül Pazartesi saat 10.15 sularında yine Hessen Eyaleti\'ndeki Hungen kentinde bir oyun salonu soyuldu. Polis bu soygundan kısa süre önce Burhan Bayar\'ın Hungen\'deki bir benzin istasyonundan akaryakıt aldıktan sonra parasını ödemeden aynı otomobille kaçtığını tespit etti. Polis, oyun salonunu soyan kişinin eşkalinin de Burhan Bayar\'ı işaret ettiğini duyurdu. Giessen Savcılığı, Büdingen kentinde yaşayan Bayar\'ın tehlikeli olduğunu belirterek zanlıyı görenlerin yaklaşmadan ve konuşmadan polise haber vermelerini istemişti.

Polisin çok sayıda ekiple aradığı Burhan Bayar, 185 cm. boyunda, atletik yapılı ve saçsız. Bayar soygunlarda kapüşonlu bir kıyafet giyiyor.