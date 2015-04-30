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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Selefi operasyonu

Almanya'nın Oberursel kentinde İslamcı çevrelere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon sayesinde bir saldırı planının önlendiği ileri sürüldü.

30 Nisan 2015 16:24


"Welt" ve Hessen Radyosu'nun haberine göre, aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu polisler geçen hafta sonunda Frankfurt (Main) yakınlarındaki Oberursel'de bir eve baskın düzenlediler. Evdeki iki kişi gözaltına alınırken zanlılara ait olduğu saptanan bir araçta da arama yapıldı. Bir polis sözcüsü Oberursel ve çevresinde olayla bağlantılı olarak yeni operasyonların düzenlenebileceğini açıkladı.

'Zanlılar Selefi çevrelerine mensup'

"Welt" gazetesinin internet portalında, operasyon sayesinde bir saldırı planının önlendiği belirtildi. Bölgeden sorumlu polis operasyonu doğruladı ancak ayrıntı vermekten kaçındı. Gözaltına alınanların Selefi çevrelerine mensup olduğu iddia edildi.

"Welt" gazetesinin haberinde, gözaltındaki zanlının evinde yapılan aramada boru tipi bomba, patlayıcı madde, piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği iddia edildi. Zanlıların operasyondan önce uzun süre izlendiği, patlayıcı üretiminde kullanmak üzere Frankfurt'taki bir yapı marketten malzeme temin ettikleri ileri sürüldü. Haberde, zanlının terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasına da yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya OberurselHessen RadyosuFrankfurtOberurselSelefiFrankfurt KaideDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BS

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