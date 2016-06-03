Avrupa sele teslim; Almanya'da 6 kişi hayatını kaybetti



Almanya'nın Bavyera eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından temizlik ve onarım çalışmaları sürerken, Aşağı Ren bölgesinde de nehirlerin taşma tehlikesi karşısında önlem alınıyor. Yerleşim merkezlerindeki bentlerin dayanıklı çıkması sayesinde bazı kentlerin sular altında kalma tehlikesinin savuşturulduğu bildiriliyor.

Bavyera'nın çeşitli bölgelerindeki su taşkınları en az 6 kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Kayıpların sayısı ise henüz tespit edilemedi. Çarşamba günü Simbach ve Triftern kentlerini geniş ölçüde tahrip eden seller on milyonlarca Euro'luk maddi hasara yol açtı. Tahliye edilen evlerdeki suların çekilmesi bekleniyor.

Sel sularına evlerinde yakalanan kız, anne ve büyükanne boğularak öldü. 80 yaşındaki bir Bavyeralı da sel sularının yıktığı evinin enkazı altında can verdi. Kadın sel kurbanının cesedi kilometrelerce uzaklıktaki bir çayda bulundu. Evinde boğularak ölen 75 yaşındaki Simbach'lının cesedi dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Akşam saatlerinde aynı yerde bir ceset daha bulundu.

Ren bölgesi de sular altında

Aşağı Ren bölgesindeki afet bölgesi gece saatlerinde de yoğun yağış aldı. Yağmur sularının seviyesini 50 santimden iki metreye çıkardığı küçük İssel nehrindeki Hamminkeln ve Isselburg kentlerini çevreleyen bentlerin sel sularının muazzam basıncına dayanarak yıkılmaması bu kentlerin sular altında kalmasını önledi. Su seviyesi Cuma gününden itibaren düşmeye başladı. Yardım ve kurtarma çalışmalarına 600 kişi katıldı. Bentleri takviye amacıyla 68 bin kum torbası döşendi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde yıldırım düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Fırtına ve yağmurun etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğü Krefeld'deki yardım çalışmaları gece boyunca devam etti. Alman Meteoroloji Dairesi'nden yağışların ve mevzi fırtınalı havanın devam edeceği öğrenildi.