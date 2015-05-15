Almanya'da seçim maratonunun ilk haftası bitti, 25 bin Türk seçmen oy kullandı

Almanya'da dini tatili fırsat bilen seçmenler, Türkiye'de 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandıklara akın etti. Almanya'da sadece perşembe günü 25 bin 665 seçmen oy kullandı.

Almanya 'da 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 24 günlük seçim maratonunun ilk haftası tamamlandı.

Almanya'da dini tatil olması nedeniyle sadece perşembe günü 13 başkonsolosluk bölgesinde, toplam 25 bin 665 kişi oy kullandı.

Seçmenler sabah saatlerinden itibaren sandıklara akın ederken, Köln ve Münster'deki sandıklarda oy kullanmak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk nedeniyle bazı seçmenlerin oy kullanmadan geri döndükleri görüldü.





Başkent Berlin'de 140 bin seçmen





Yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu Almanya'da dün Berlin, Hamburg , Hannover, Düsseldorf, Essen, Münster, Köln, Frankfurt, Mainz, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg'te oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

140 bin seçmenin bulunduğu başkent Berlin'de 2 bin 513 kişi oy kullanırken, 129 bin seçmenli Düsseldorf'ta 2 bin 845, 115 bin seçmenin yaşadığı Essen'de 2 bin 240, 139 bin seçmenli Frankfurt'ta 2 bin 598, 82 bin seçmenin yaşadığı Hamburg'ta bin 446, 103 bin seçmenli Hannover'de bin 835, 87 bin seçmenin yaşadığı Karlsruhe'de bin 469, 128 bin seçmenin bulunduğu Köln'de 2 bin 584, 56 bin seçmenli Mainz'da 820, 112 bin seçmeli Münih'te bin 914, 102 bin seçmenin yaşadığı Münster'de bin 639, 64 bin seçmenin yaşadığı Nürnberg'te bin 215 ve 141 bin seçmenin bulunduğu Stuttgart'ta bin 547 seçmen oy kullandı.





Başkonsolos: Hafta sonu yoğun katılım bekliyoruz





Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şen, Almanya'da dini tatil nedeniyle seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdiklerinin görüldüğünü kaydetti. Şen, Alman seçmenlerden hafta sonu yoğun bir katılım beklendiğini de sözlerine ekledi.