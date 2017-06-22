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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da savaş suçları soruşturuluyor

Der Spigel’in haberine göre Alman emniyet yetkilileri gelen ihbarlar üzerine savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yürütüyor. Sığınmacıların yaptığı ihbarların çoğunun Suriye’ye ilişkin olduğu belirtildi.

22 Haziran 2017 17:31

Almanya'da, savaş suçları işlendiğine yönelik ihbarların sayısının arttığı öne sürüldü. Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı'na (BKA) uluslararası hukuka göre düzenlenmiş Alman ceza yasasını ihlal ettiği iddiasıyla 4 bin 100 ihbarda bulunuldu.

Söz konusu yasa, savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçları kapsıyor. Haberde, ihbarların çoğunun ülkelerinden kaçarak Almanya'ya gelenler tarafından yapıldığı ve iltica başvurusu sürecindeki sözlü ifadeleri sırasında bu bilgileri verdikleri belirtildi.

Yapılan ihbarların çoğunun Suriye'deki iç savaşa ilişkin olduğu kaydedildi.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın Der Spiegel'e verdiği bilgilere göre, federal ve eyalet düzeyinde konuyla ilgili yaklaşık 40 soruşturma yürütülüyor.

Federal Emniyet Teşkilatı bünyesinde savaş suçlarıyla ilgili soruşturmayı yürüten birimin başkanı Klaus Zorn, "bunun arkasındaki sistemin kendisini ürküttüğünü” belirterek, bunun "21'inci yüzyılda dünyada katliamlar yapan, sistematik olarak sevmediği insanları öldüren ve hiçbir şekilde hukuka aykırı olduğunu düşünmeyen bir mekanizma” olduğunu kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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