Almanya'da sağ popülist adaydan, Bakan Özoğuz’a ırkçı sözler: Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçimlerdeki liste başı adayı Alexander Gauland'ın Türk kökenli Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Aydan Özoğuz'a yönelik "Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” şeklindeki sözleri Berlin'de tepkiyle karşılandı.

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu durumda şunu söyleyebilirim: Sayın Özoğuz Hamburglu'dur ve bu açıdan bakıldığında bu sözler kendi kendini diskalifiye ediyor” şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu tür sözler "dünyanın her yerinde ülkemize dair kötü hatıraları canlandırıyor” dedi. Sözcü, Gauland'ın sözlerinin "her türlü terbiye ve saygıdan” uzak olduğunu ifade etti.

CDU'dan tepki

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Gauland'ın yaptığı bu münasebetsizlik hiç hoş değil. Bu tür ırkçıların Alman Federal Meclisi'ne girmemesi için her şeyi yapmalıyız!” ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Sekreteri Peter Tauber de Gauland'ın SPD'li Özoğuz hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Bugün Berlin'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Tauber, "Sayın Gauland'ın açıklamaları en basit ifadeyle ırkçıdır” dedi.

Gauland'ın sözleri

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, sağ popülist AfD'nin liste başı adayı Gauland hafta sonunda Eichsfeld kentinde partililere yönelik konuşmasında SPD'li Özoğuz'un Alman kültürüne ilişkin sözlerini saldırgan bir tavırla eleştirmişti.

Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesine yer vermişti.

Gauland, Özoğuz'un bu sözlerine atfen "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür, Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” demişti.

Gauland geri adım attı

AfD'in önde gelen isimlerinden Alexander Gauland tepki toplayan sözleri karşısında geri adım attı. Gauland Reuters haber ajansına verdiği demeçte, sözlerinin "gerçekten biraz sert” olduğunu söyledi. Gauland, Tagesspiegel gazetesine ise kullandığı kelimeleri hatırlamadığını ifade etmişti.

Bu arada, AfD'nin diğer liste başı adayı Alice Weidel, Gauland'ın sözlerine destek verdi. Weidel ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sayın Gauland açık bir şekilde bu bayanın bu makama ait olmadığını ve belki Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söylüyorsa, dürüstçe bu sözlerin altına imzamı attığımı söylebilirim” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, JD/BK