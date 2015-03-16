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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da rekor sayıda yabancı

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Almanya’da yabancıların sayısı 2014 yılının sonunda 8 milyon 200 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Türkler, yabancılar arasındaki en kalabalık grup.

16 Mart 2015 19:53


Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, 31 Aralık 2014 tarihinde Almanya'da 8 milyon 200 bin yabancının yaşadığı tespit edildi. Buna göre, Almanya'da yabancı bir ülke pasaportu taşıyanların sayısı 2013 yılına kıyasla 519 bin, yani yüzde 6,8 oranında artış gösterdi.

Yabancılara ilişkin istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1967 yılından bu yanaki veriler incelendiğinde, bunun rekor bir sayı olduğu göze çarpıyor.

Almanya'da yabancılar arasında en büyük nüfusa sahip grup ise 1 milyon 530 bin ile Türkler. Türkleri 674 bin ile Polonyalılar, 575 bin ile İtalyanlar, 355 bin ile Rumenler ve 329 bin ile Yunanlar izliyor.

İstatistiklere göre, Almanya'da yaşayan yabancıların yüzde 45'i Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Türkler yüzde 18'lik oranı oluştururken, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Almanya'ya gelen yabancıların tüm yabancılar arasındaki payı yüzde 55.

2014 yılında Almanya'ya en fazla göç veren ülkelerin ise Avrupa Birliği'nin genç üyelerinden Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan olduğu saptandı.

Öte yandan, kriz ülkeleri İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Almanya'ya gelenlerin oranında ise belirgin bir düşüş tespit edildi.

Yabancılar arasında en fazla artış gösteren grup ise yüzde 108 ile Suriyeliler ve yüzde 121 ile Eritreliler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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