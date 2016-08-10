Almanya'da radikal İslamcılara operasyon



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde birçok kentte polis radikal İslamcılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Dortmund, Duisburg ve Düsseldorf kentlerinde yoğunlaşan operasyonların, gençleri Suriye ve Irak'taki silahlı mücadeleye katılmaya ikna etmeye çalışan vaizleri hedef aldığı belirtildi.

Savcılığın izniyle baskınları düzenleyen polis, ev ve işyerleri aranan şüphelilerin uzun zamandır izlediklerini kaydetti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada üç zanlının ev ve işyerlerinde arama yapıldığı belirtildi. Zanlıların 2015 yılından beri IŞİD'e militan toplamaya çalıştıkları, birinin ayrıca terör örgütüne mali ve lojistik destekte bulunduğu öne sürülüyor.

Bir Türk'ün işyeri de arandı

Duisburg'da bir Türk'e ait seyahat firmasının da arandığı belirtildi. Alman basınında firma sahibinin Essen kentinde bir Sih ibadethanesine saldırı düzenleyen iki kişiyle irtibat içinde olduğundan şüphe edildiği, ancak şirket sahibinin suçlamayı reddettiğini yazdı. İbadethane saldırısıyla ilgili olarak Aşağı Saksonya’nın Hildesheim kentinde de polis operasyon düzenledi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, operasyonların polisin radikal İslamcı terör zanlılarıyla mücadele konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti ve “Sözde cihada katılmak ve saldırılar düzenlemek için genç insanları radikalleştirmeye çalışanlara bu hukuk devletinin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerek” şeklinde konuştu.

İki terör zanlısı gözaltında

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Dinslaken kentinde de bir radikal İslamcı terör şüphelisi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin geçen cuma Rheinland Pfalz eyaletinde gözaltına alınan 24 yaşındaki Suriyeli mülteci adayıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Şüpheliyle ilgili ihbarın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir cezaevinden yapıldığı öğrenilmiş, ihbarda, futbol sezonunun açılışında saldırı yapmaya hazırlanıldığı belirtilmişti.