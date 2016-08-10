T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da radikal İslamcılara operasyon

Almanya'da IŞİD’e destek verdikleri şüphesiyle bir grup radikal İslamcının ev ve işyerlerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Aranan yerler arasında bir Türk seyahat acentesi de bulunuyor.

10 Ağustos 2016 23:26


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde birçok kentte polis radikal İslamcılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Dortmund, Duisburg ve Düsseldorf kentlerinde yoğunlaşan operasyonların, gençleri Suriye ve Irak'taki silahlı mücadeleye katılmaya ikna etmeye çalışan vaizleri hedef aldığı belirtildi.

Savcılığın izniyle baskınları düzenleyen polis, ev ve işyerleri aranan şüphelilerin uzun zamandır izlediklerini kaydetti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada üç zanlının ev ve işyerlerinde arama yapıldığı belirtildi. Zanlıların 2015 yılından beri IŞİD'e militan toplamaya çalıştıkları, birinin ayrıca terör örgütüne mali ve lojistik destekte bulunduğu öne sürülüyor.

Bir Türk'ün işyeri de arandı

Duisburg'da bir Türk'e ait seyahat firmasının da arandığı belirtildi. Alman basınında firma sahibinin Essen kentinde bir Sih ibadethanesine saldırı düzenleyen iki kişiyle irtibat içinde olduğundan şüphe edildiği, ancak şirket sahibinin suçlamayı reddettiğini yazdı. İbadethane saldırısıyla ilgili olarak Aşağı Saksonya’nın Hildesheim kentinde de polis operasyon düzenledi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jaeger, operasyonların polisin radikal İslamcı terör zanlılarıyla mücadele konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti ve “Sözde cihada katılmak ve saldırılar düzenlemek için genç insanları radikalleştirmeye çalışanlara bu hukuk devletinin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerek” şeklinde konuştu.

İki terör zanlısı gözaltında

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Dinslaken kentinde de bir radikal İslamcı terör şüphelisi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin geçen cuma Rheinland Pfalz eyaletinde gözaltına alınan 24 yaşındaki Suriyeli mülteci adayıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Şüpheliyle ilgili ihbarın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir cezaevinden yapıldığı öğrenilmiş, ihbarda, futbol sezonunun açılışında saldırı yapmaya hazırlanıldığı belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya IŞİDTürkKuzey Ren VestfalyaAşağı SaksonyaDuisburgDüsseldorfSuriyeIrakIŞİDEssenSihAşağı Saksonya HildesheimRen VestfalyaBakanı Ralf JaegerKuzeyRen Vestfalya Eyaleti DinslakenRheinland PfalzSuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24