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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da radikal İslamcılara operasyon

Almanya'nın üç eyaletinde bu sabaha karşı polis radikal İslamcılara yönelik operasyonlar düzenlendi. IŞİD'in saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

04 Şubat 2016 13:04

Polis Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Berlin Eyaletleri'nde eş
zamanlı olarak çok sayıda ev, işyeri ve mülteci yurduna operasyon düzenledi.
Berlin Emniyet Teşkilatı'nın koordine ettiği operasyonların, saldırı
hazırlığında olan radikal IŞİD örgütü üye ve sempatizanlarına yönelik olduğu
belirtildi. 

Berlin'de Federal Savcılık ve Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın verdiği bilgiye göre
dört daire ile iki işyeri arandı. Hannover ve Attendorn'da ise eş zamanlı olarak
mülteci yurtlarında arama yapıldı. Polisin özellikle cihadçı çevrelerde tanınan
dört kişiyi aradığı belirtildi. Söz konusu dört kişiden üçü hakkında tutuklama
kararı olduğu kaydedildi. Berlin Emniyeti'nden yapılan açıklamada, söz
konusu zanlıların büyük bir saldırı hazırlığında olduğu vurgulandı. Polis iki
kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınananlardan biri IŞİD üyesi olmakla suçlanıyor ve Cezayir
tarafından da aranıyor. Polise göre 35 yaşındaki zanlı Suriye'deki örgüt
kamplarında askeri eğitim gördü. Söz konusu zanlı Federal Anayasayı
Koruma Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalarda tespit edildi. Zanlının Attendorn'da
bir mülteci kabul merkezinde kaldığı belirtildi. Alman Haber Ajansı DPA'ya
demeç veren güvenlik uzmanları, saldırının IŞİD tarafından planlandığını
belirtti ancak saldırının nerede düzenleneceği konusunda bir bilgi verilmedi.
Gözaltına alınan 26 yaşındaki diğer zanlının da Cezayir kökenli olduğu
açıklandı. İki zanlının Alman yetkililere kimlikleri hakkında yanlış bilgi verdiği
belirtildi.

Polis operasyonlarda silah bulunmadığını açıkladı ancak bazı cep telefonu
ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyonlarda bir kadın da gözaltına alındı.
Ancak polis söz konusu kadının başka bir suç nedeniyle arandığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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