Almanya'da radikal İslamcılara operasyon

Polis Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Berlin Eyaletleri'nde eş

zamanlı olarak çok sayıda ev, işyeri ve mülteci yurduna operasyon düzenledi.

Berlin Emniyet Teşkilatı'nın koordine ettiği operasyonların, saldırı

hazırlığında olan radikal IŞİD örgütü üye ve sempatizanlarına yönelik olduğu

belirtildi.

Berlin'de Federal Savcılık ve Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın verdiği bilgiye göre

dört daire ile iki işyeri arandı. Hannover ve Attendorn'da ise eş zamanlı olarak

mülteci yurtlarında arama yapıldı. Polisin özellikle cihadçı çevrelerde tanınan

dört kişiyi aradığı belirtildi. Söz konusu dört kişiden üçü hakkında tutuklama

kararı olduğu kaydedildi. Berlin Emniyeti'nden yapılan açıklamada, söz

konusu zanlıların büyük bir saldırı hazırlığında olduğu vurgulandı. Polis iki

kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınananlardan biri IŞİD üyesi olmakla suçlanıyor ve Cezayir

tarafından da aranıyor. Polise göre 35 yaşındaki zanlı Suriye'deki örgüt

kamplarında askeri eğitim gördü. Söz konusu zanlı Federal Anayasayı

Koruma Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalarda tespit edildi. Zanlının Attendorn'da

bir mülteci kabul merkezinde kaldığı belirtildi. Alman Haber Ajansı DPA'ya

demeç veren güvenlik uzmanları, saldırının IŞİD tarafından planlandığını

belirtti ancak saldırının nerede düzenleneceği konusunda bir bilgi verilmedi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki diğer zanlının da Cezayir kökenli olduğu

açıklandı. İki zanlının Alman yetkililere kimlikleri hakkında yanlış bilgi verdiği

belirtildi.

Polis operasyonlarda silah bulunmadığını açıkladı ancak bazı cep telefonu

ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyonlarda bir kadın da gözaltına alındı.

Ancak polis söz konusu kadının başka bir suç nedeniyle arandığı kaydedildi.