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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da radikal İslamcı operasyonu

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Wuppertal kentinde düzenlenen operasyonda, radikal İslamcıların saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığından kuşkulanılan bir Türk yakalandı.

08 Temmuz 2015 13:52


Özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 21 yaşındaki şüphelinin beraberindeki bir kişinin daha yakalandığı açıklandı. Polis, ikamet adresi Aachen olarak belirtilen şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bıçak ele geçirdi. İlgili makamların "aşırı İslamcı çevrelere mensup" kişinin pasaportuna el konulması için karar aldığı kaydedildi.

'Savaş bölgesine çıkışı önlendi'

Yetkililer, şüphelinin "Suriye-Irak savaş bölgesine muhtemel çıkışının önlendiğine" dikkat çekti. Hem Türk hem de Alman pasaportlarına sahip olduğu belirtilen şüphelinin önce kaçtığı daha sonra polislere direniş gösterdiği açıklandı.

Wuppertal Almanya'da radikal İslamcıların faaliyet gösterdiği şehirlerin başında geliyor. Kentte geçen yıl cihatçıların başlattığı "Şeriat Polisi" uygulaması Alman kamuoyunda büyük yankı yaratmıştı.

"Şeriat Polisi" yazılı turuncu yelekler giyen kişiler, gençlerle konuşup, onları da kendi saflarına geçmeye ikna etmeye çalışmış, alkol tüketiminin, kumarın ve konserlerin şeriata uygun olmadığını söyleyen kişilerin, gençleri İslam dinini kabul etmeye çağırdığı öne sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti WuppertalSuriyeTürkAachenYetkililerAlmanAlmanyaPolisi34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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