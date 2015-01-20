Almanya'da radikal çevrelere yönelik yeni operasyon

Almanya'da güvenlik güçleri, geçen hafta iki kişinin gözaltına alınmasının ardından radikal çevrelere yönelik, terörle mücadele operasyonu kapsamında yeni operasyon düzenledi. Berlin, Potsdam ve Nordhausen'de 13 evde arama yapıldı.

Berlin Emniyeti ile Başsavcılığı'nın ortaklaşa yürüttüğü ve 200 polisin görev aldığı operasyonda başkentte 11, Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da 1 ve Thüringen eyaletine bağlı Nordhausen kentinde de 1 ev arandı.

AA'da yer alan habere göre, yetkililer, operasyonda aranan evlerin sahiplerine yönelik henüz bir suçlama olmadığını, polisin delil niteliği taşıyan belge ve materyal aradığını kaydetti.

Geçen hafta düzenlenen operasyonda 'Suriye'de şiddet eylemi planladıkları' gerekçesiyle İsmet D. ve Emin F. adlı iki Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Söz konusu iki kişinin Suriye'de şiddet eylemine hazırlandıkları ve terör örgütü IŞİD için propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade edilmişti.

Kendisini 'Emir' diye tanıtan 41 yaşındaki İsmet D.'nin Berlin'de radikal bir grubun liderliğini üstlendiği, grubun ağırlıklı olarak Türk, Çeçen ve Dağıstanlılardan oluştuğu ileri sürülmüştü.

Gözaltına alınan Emin F. adlı kişinin ise Suriye'ye gitmek isteyenlere mali destek sağladığı iddia edilmişti.