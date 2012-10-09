Almanya’da protokol krizi

Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki heyet Düsseldorf havalimanında protokol krizi yaşadı.

Alman polisi, Almanya'daki temaslarını tamamlayarak Düsseldorf'tan THY uçağıyla Ankara'ya dönmek için Düsseldorf Havalimanına gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki heyeti VIP geçişinde aramak istedi.

Alman polisinin arama konusunda ısrar etmesi, Görmez ve heyetini aramadan VIP'e almayacağını bildirmesi üzerine küçük çaplı bir kriz yaşandı. Yaklaşık 30 dakika boyunca Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel ve diğer yetkililer bu krizi çözmek için uğraş verdikten sonra sadece Başkan Mehmet Görmez üzeri aranmadan içeri alınırken, beraberindeki tüm heyet tek tek arandı.

Yapılan bu durumdan dolayı heyetin moralinin bozulduğu ifade edildi.