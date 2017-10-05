Almanya'da polis, silahlı saldırgan Hakkı Pekin'in peşinde

Hakan Aytaş/Neuss, 5 Ekim (DHA)- Almanya\'nın Neuss kentinde, 25 yaşındaki bir kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan Hakkı Pekin (47) her yerde aranıyor. Silahlı saldırı 4 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 sularında Am Linden Meydanı\'na yakın bir binanın önünde gerçekleşti. Bir çok kez ateş eden saldırgan, genç kadını omuzundan vurdu. Polisin yaptığı araştırma sonunda, saldırganın Neuss\'ta yaşayan Hakkı Pekin olduğunu tespit edildi. Evinde bulunamayan zanlı Hakkı Pekin\'i yakalamak için “Linden” isimli özel ekip kuruldu. Neuss polisinin açıklamasında, Hakkı Pekin\'in silahlı olduğu belirtilirken görenlerin yakalamaya çalışmadan hemen polise haber vermeleri istendi. Olayın aile içi nedenlerden meydana geldiği tahmin ediliyor.