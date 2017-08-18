Almanya'da polis bıçaklı saldırganı arıyor

Alman polisinden yapılan açıklamaya göre, Wuppertal kentinde bıçaklanan iki erkekten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın kent merkezi yakınlarındaki bir mağazada gerçekleştiğini duyurdu.

Wuppertal polis sözcüsü Marion Heedmann, ölen kişinin 31, yaralının ise 25 yaşında olduğunu söyledi.

Olayın failinin peşine düşen polis, Elberfeld bölgesinde yaşanan saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Ancak WDR'in haberinde, olayın sözlü münakaşadan çıktığı belirtildi.

Kaçan saldırganların üç kişi olduğuna dair bilgiler resmi makamlarca teyit edilmedi.

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AFP, CÖ/BS