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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da polis bıçaklı saldırganı arıyor

Almanya'nın batısındaki Wuppertal kentinde bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

18 Ağustos 2017 22:23

Alman polisinden yapılan açıklamaya göre, Wuppertal kentinde bıçaklanan iki erkekten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın kent merkezi yakınlarındaki bir mağazada gerçekleştiğini duyurdu.

Wuppertal polis sözcüsü Marion Heedmann, ölen kişinin 31, yaralının ise 25 yaşında olduğunu söyledi.

Olayın failinin peşine düşen polis, Elberfeld bölgesinde yaşanan saldırının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Ancak WDR'in haberinde, olayın sözlü münakaşadan çıktığı belirtildi.

Kaçan saldırganların üç kişi olduğuna dair bilgiler resmi makamlarca teyit edilmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, CÖ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaWuppertalMarion HeedmannElberfeldWDRDeutsche Welle Türkçe AFP CÖ/BS

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