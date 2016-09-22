Almanya’da polis 2015’te 10 kişiyi öldürdü



Almanya’da polis memurlarının 2015 yılında 10 kişiyi öldürdüğü, 22 kişiyi de yaraladığı bildiriliyor. Münster kentinde bulunan Alman Polis Akademisi’nin eyalet yönetimleri için hazırladığı istatistiğe göre, polisler bir yıl içinde 40 kez hedef gözeterek insanlara ateş açtı. 34 el ateşin meşru müdafaa, dört el ateşin bir suçu engellemek ve iki el ateşin de bir kaçışı durdurmak amacıyla açıldığı, polis memurlarının 48 el de uyarı atışı yaptığı bildiriliyor.

ABD'de 990 ölü

Karşılaştırmak gerekirse; Washington Post gazetesinin haberine göre aynı zaman zarfında ABD’de polis kurşunu ile öldürülenlerin sayısı 990. ABD’nin nüfusu Almanya’dan daha yüksek olduğu için bu sayıları bire bir karşılaştırmak mümkün değil, ancak 2015’te ABD’de (321 milyon 600 bin) Almanya’nın (82 milyon 180 bin) dört katı insan yaşadığı göz önünde bulundurulursa, 12 aylık bir süre içinde Amerika’da polis tarafından öldürülen kişilerin sayısının Almanya’dakinin 25 katı olduğu ortaya çıkıyor.

“Bu da bir kalite göstergesi”

Basına konuşan Polis Sendikası (GdP) Başkanı Oliver Malchow Almanya'da polislik görevinin son yıllarda giderek daha tehlikeli bir hal aldığını ve polis memurlarının giderek artan oranda şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Polise yönelik şiddetin çoğunlukla memurların devriye görevinde olduklarında meydana geldiği ve sorumluların genelde yalnız bir şahıs olduğu bildiriliyor. ‘Birçok durumda polislerin ateş etme yetkisi olduğunu, ancak memurların beklemeyi tercih ederek gerilimi azalttığını' kaydeden Malchow, bunun da ‘Almanya'daki polis için bir kalite göstergesi' olduğunu söylüyor.