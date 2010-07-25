Almanya'da pole Vettel'in

T24 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde etti.
Almanya'nın Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunluğundaki Hockenheimring Pisti'nde bugün koşulan sıralama turlarında, Vettel 1:13.791'lik derecesiyle en iyi zamana ulaşarak yarışa ilk sırada (Pole position) başlama hakkını kazandı.
Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, 1:13.793'lük derecesiyle yaparken, takım arkadaşı Brezilyalı Felipe Massa da 1:14.290'lık zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.
Bugün yapılan sıralama turlarında pilotların dereceleri şöyle:
1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:13.791
2. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:13.793
3. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:14.290
4. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 1:14.347
5. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1:14.427
6. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1:14.566
7. Robert Kubica (Polonya) Renault 1:15.079
8. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 1:15.109
9. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:15.179
10. Nico Hulkenberg (Almanya) Williams 1:15.339
11. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1:15.026
12. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 1:15.084
13. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 1:15.307
14. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:15.467
15. Pedro de la Rosa (İspanya) Sauber 1:15.550
16. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 1:15.588
17. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:15.974
18. Jarno Trulli (İtalya) Lotus 1:17.583
19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus 1:18:300
20. Timo Glock (Almanya) Virgin 1:18.343
21. Bruno Senna (Brezilya) HRT 1:18.592
22. Tonio Liuzzi (İtalya) Force India 1:18.592
23. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT 1:19:844
24. Lucas di Grassi (Brezilya) Virgin derece yapamadı.