Almanya'da pole Vettel'in

T24 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Almanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Sebastian Vettel en iyi dereceyi elde ederek, yarınki yarışa ilk sırada (pole position) başlama hakkını elde etti.



Almanya'nın Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunluğundaki Hockenheimring Pisti'nde bugün koşulan sıralama turlarında, Vettel 1:13.791'lik derecesiyle en iyi zamana ulaşarak yarışa ilk sırada (Pole position) başlama hakkını kazandı.



Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, 1:13.793'lük derecesiyle yaparken, takım arkadaşı Brezilyalı Felipe Massa da 1:14.290'lık zamanıyla üçüncü sırada yer aldı.



Bugün yapılan sıralama turlarında pilotların dereceleri şöyle:



1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:13.791

2. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:13.793

3. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:14.290

4. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 1:14.347

5. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1:14.427

6. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 1:14.566

7. Robert Kubica (Polonya) Renault 1:15.079

8. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 1:15.109

9. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:15.179

10. Nico Hulkenberg (Almanya) Williams 1:15.339

11. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1:15.026

12. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 1:15.084

13. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 1:15.307

14. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:15.467

15. Pedro de la Rosa (İspanya) Sauber 1:15.550

16. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 1:15.588

17. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:15.974

18. Jarno Trulli (İtalya) Lotus 1:17.583

19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus 1:18:300

20. Timo Glock (Almanya) Virgin 1:18.343

21. Bruno Senna (Brezilya) HRT 1:18.592

22. Tonio Liuzzi (İtalya) Force India 1:18.592

23. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT 1:19:844

24. Lucas di Grassi (Brezilya) Virgin derece yapamadı.



