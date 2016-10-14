Almanya'da PKK’nın bölge yöneticisine hapis cezası

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi "Almanya’da terör örgütü PKK’ya üye olduğu“ gerekçesiyle bölge sorumlusu olduğu bildirilen 48 yaşındaki bir kişiyi üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında söz konusu kişinin 2010 ile 2015 yılları arasında Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde PKK’nın bölge sorumlusu olarak örgüte bağış topladığı açıklandı. Mahkeme ayrıca Kiel, Saksonya eyaleti, Stuttgart ve Villingen-Schwenningen bölgelerinde bağış taplayan söz konusu bu kişinin bağışları PKK’ya sevk ettiğini, propaganda amacıyla bildiri dağıttığını ve PKK’ya yakın geniş kapsamlı toplantılara otobüs organize ettiğini belirtti.

PKK’nın bölge sorumlusunun 2000 ile 2002 yılları arasında da benzer suçlardan birkaç kez cezaya çarptırıldığı ve şimdi aldığı cezada eski suçlarının ağırlaştırıcı etki yaptığına dikkat çekiliyor. Ancak mahkeme sanığın Türkiye'den çıkışı sırasında Türk güvenlik birimlerinin ayrımcılığına ve saldırılarına maruz kalmasının verilen cezada hafifletici nedenler olarak dikkate alındığı da açıkladı.

Hukuken henüz uygulamaya girmeyen karara karşı sanığın Federal Yargıtay nezdinde temyize gitme imkanı da bulunuyor.

Almanya’da 1993 yılından bu yana faaliyetleri yasaklanmış olan PKK, AB tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

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