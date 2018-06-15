Almanya'da partilere yapılan devlet yardımı artırıldı

Alman Federal Meclisi'nde Cuma günü oylanan, partilere yapılan devlet yardımının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları ile kabul edildi.

Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören teklife ilişkin 371 lehte, 285 aleyhte oy kullanıldı. Oylamada 4 milletvekili çekimser kaldı.

Değişiklikle birlikte 2018 yılında 165 milyon euro olarak öngörülen devlet yardımının üst sınırı, 2019 için yüzde 15 oranında artırılarak 190 milyon euroya yükseltildi. Partilere yapılan mali yardımlar vergilerle finanse ediliyor.

Hristiyan Birlik ve SPD değişikliği özellikle dijitalleşme nedeniyle partilerin artan masrafları ile gerekçelendirdi. Çoğalan iletişim kanalları ile birlikte giderlerin de arttığına dikkat çeken hükümet kanadı özellikle veri koruma, dijital güvenlik, siber saldırılara karşı korunma masraflarının arttığını kaydediyor.

SPD'nin bütçesi açık veriyor

SPD Bütçe Sorumlusu Dietmar Nietan zorlu geçen hükümet kurma sürecinde iki olağanüstü kongrenin, üyelerin katıldığı oylamaların ve eyaletler bazında toplantıların SPD'ye dört milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Aralık ayında gerçekleşen olağan kongresi SPD'ye iki milyon euroya mal olmuştu. Tarihinin en başarısız seçim sonucunu elde eden SPD bu yıl 1,6 milyon euro daha az devlet yardımı alıyor.

Partilerin seçimlerde oy oranının düşmesinin yarattığı sonuçlara katlanması gerektiğini ifade eden FDP Bütçe Sorumlusu Hermann Otto Solms, "Hristiyan Birlik ve SPD'nin seçimde yaşadığı başarısızlığın bedelini, vergi mükelleflerinden çıkarmaya çalıştığını" ifade etti.

Koalisyon partilerine, yasayı geri çekmeleri çağrısı yapan Sol Parti milletvekili Jan Korte Partiler Kanunu'nun kapsamlı bir reformunu yapmak için tüm partileri birlikte masaya oturulmaya çağırdı.

Muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor

Mülteciler konusunda yaşanan koalisyon krizinin ortasında ve kanun değişikliğinin teklifin hazırlanmasından bir hafta sonra hızla kabul edilmesi muhalefetin tepkisini çekti.

Yeşiller ve Sol Parti kabul edilen kanunu şekil ve esas bakımından denetlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Hükümetin muhalefetle uzlaşmaya gitmeden hareket etmesini eleştiren Yeşiller Partisi milletvekili Britta Hasselmann, "Bu yaklaşım tarzı hepimize, demokratik partilere zarar veriyor" dedi.

Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu yolla norm denetimi yapabilmesi için milletvekillerinin dörtte birinin onayıyla mahkemeye başvuru yapılması gerekiyor. Yeterli çoğunluğu sağlayamayan Sol Parti ve Yeşiller'in, FDP'yi ikna etmesi gerekiyor.

Partilerin devletten alacakları mali yardımlar seçim sonuçlarına göre belirleniyor. Partiler devlet yardımı haricinde ayrıca üyelik aidatları ve bağışlarla finanse ediliyor.

Hükümette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) 2017 yılında 48,3 milyon euro, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 11,8 milyon euro, Yeşiller 15,8 milyon euro, Hür Demokrat Parti (FDP) 11,7 milyon euro, Almanya İçin Alternatif (AfD) 7,5 milyon euro ve Sol Parti 12,2 milyon euro devlet yardımı aldı.

dpa,AFP/MY,BÖ

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