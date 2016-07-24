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Dünya

Almanya'da palalı saldırı; 1 ölü, 2 yaralı

Reutlingen kentindeki Listplatz meydanı yakınlarında meydana gelen saldırının sebebi henüz bilinmiyor

24 Temmuz 2016 22:18

Almanya’nın Reutlingen kentinde palalı saldırganının bir kadını öldürdüğü ve 2 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Alman medyası saldırganın polis tarafından yakalandığını duyurdu. Listplatz meydanındaki bir kebap restoranının yakınlarında gerçekleşen olayın sebebi bilinmezken, görgü tanıkları saldırganın gelişi güzel bir şekilde çevredekilere saldırdığını aktardı.

​Saldırıyı Suriyeli bir sığınmacının gerçekleştirdiğini belirten polis, gözaltındaki saldırganın yalnız çalıştığını düşündüklerini söyledi.

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