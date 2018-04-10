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Politika

"Almanya'da ortaya çıktı; Türkiye'de Deniz Baykal hakkında gerçeği yansıtmayan bir rapor düzenlemişler"

"Baykal gibi saygın bir siyasetçi için Almanlar ilkelerini bozdu"

10 Nisan 2018 14:32

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle Türkiye'de 51, Almanya'da 75 gün tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak meydana gelen yeni gelişmeleri yazdı.

Baykal'ın hastane mikrobu taşımadığı ifade edilen raporun gerçeği yansıtmadığını ileri süren Öztürk, "Bu durum, Baykal'ın tedavi için 5 Aralık 2017 tarihinde Almanya'ya götürüldüğünde ortaya çıkmış" dedi. 

İlk etapta Baykal'ın hastane mikrobu taşımadığı yönündeki rapor doğrultusunda Almanya'daki hastaneye kabul edildiğini belirten Öztürk, "Deniz Baykal’dan haber var" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Açıkçası, Baykal'ın durumuyla ilgili verilen raporla, orada yapılan tetkikler örtüşmedi. Aslında Almanya'daki hastane, bu durumdaki hastaları kesinlikle kabul etmiyor. Ancak, Baykal gibi saygın bir siyasetçi için Almanlar ilkelerini bozup gerekli duyarlılığı gösterdi. Gerçeği yansıtmayan rapor düzenlenmesi, hastanelerimize olan güveni azalttı.

"Almanya'da rahatsızlığıyla ilgili tedaviye hemen geçilemedi. Hastane enfeksiyonunun giderilmesine ağırlık verildi. Almanya'da hastane mikrobuna karşı büyük bir duyarlılık var. Öyle çat kapı hastayı ziyaret etmek, yanında oturmak yok. Vefakar eşi Olcay Hanım, Deniz Bey'in yanına girebilmek için bir yığın işlemden geçiriliyordu. Baykal'ı ziyaret etmek, rahatsızlığı sırasında yanında olmak isteyen çok sayıda kişi vardı. Ancak onlara da 'Gitmeyin, görüşemezsiniz' deniliyordu.

"Baykal'ın en yakınında olan isimlerden Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, Yılmaz Ateş ve Osman Kaptan da çok arzulamalarına rağmen Baykal'la hiç görüşemedi. Almanya'da 75 gün kalan Baykal, Türkiye'ye getirildi ve tedavisi şimdi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Baykal'a hastanede büyük özen gösteriliyor. Giriş-çıkışlar denetim altında olsun diye bir katta sadece Baykal'ın bulunduğunu öğreniyoruz. Eğer programda bir değişiklik olmazsa Baykal 20 Nisan'da, Bilkent'te bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve tedavisine orada devam edilecek."

 

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