-Almanya'da ölü bulunan Türk kızı toprağa verildi MİDYAT (A.A) - 04.02.2012 - Almanya'da bir golf sahasında toprağa gömülü halde cesedi bulunan 18 yaşındaki Arzu Özmen'in cenazesi memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Almanya'da yaklaşık 3 ay önce kaçırıldığı ileri sürülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Özmen'in, bir golf sahasında bulunan cesedi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi. Özmen'in cenazesi, Çayırlı köyünde Yezidi inancına göre defnedildi. Cenazeyi Almanya'dan getiren Özmen'in yakını Sabri Korkmaz, yaptığı açıklamada, Arzu Özmen'in 3 ay önce kaçırıldığını belirterek, ''Şüphe üzerine 5 kardeşi tutuklandı. Perşembe günü birisini bıraktılar, 4'ü hala tutuklu. Yaklaşık 20 gün önce 260 kilometre uzaklıktaki bir yerde bulundu. Alman savcılığı, olayı araştırıyor. Kimin öldürdüğünü biz de bilmiyoruz'' dedi.