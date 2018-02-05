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Almanya'da ölü bulunan ailenin cenazeleri Trabzon'a getirilecek

TRABZON, (DHA) – ALMANYA’ın Stuttgart şehrindeki evlerinde ölü bulunan 30 yaşındaki Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları 6 yaşındaki Mert ve 4 yaşındaki Rana’nın cenazeleri memleketleri Trabzon’a getirilecek

05 Şubat 2018 23:12

TRABZON, (DHA) – ALMANYA’ın Stuttgart şehrindeki evlerinde ölü bulunan 30 yaşındaki Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları 6 yaşındaki Mert ve 4 yaşındaki Rana’nın cenazeleri memleketleri Trabzon’a getirilecek.
Almanya\'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları Mert ve Rana bugün evlerinde ölü halde bulundu. Karbon monoksit gazı zehirlenme sonucu öldüğü sanılan aynı aileden 4 kişinin, Trabzon’un Düzköy ilçesi Çalköy mahallesinden oldukları öğrenildi. Almanya’daki otopsi işleminin ardından cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine getirileceği öğrenildi.

 

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