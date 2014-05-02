Almanya’da olaylı 1 Mayıs

Hamburg'da polis, çeşitli sol gruplara mensup yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen bir yürüyüşün Rote Flora adlı kültür merkezine yönelmesini engelledi.

21 Aralık 2013'te Rote Flora'nın kapatılmasını protesto eden sol gruplarla polis arasında başlayan çatışmalar büyümüş, Hamburg yerel yönetimi kentin üç bölgesini 'tehlikeli bölge' ilan etmişti.

Hamburg polis sözcüsü, müdahale sırasında 15 göstericinin gözaltına alındığını, 20 polisin de yaralandığını açıkladı. Bir sağlık görevlisi ise 50 dolayında eylemcinin yaralandığını söyledi.

Polis, kurdukları barikatları ateşe veren ve vitrin camlarını kıran göstericilere cop, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Hamburg'da 1 Mayıs nedeniyle toplam bin 800 polis görev yaptı.

Berlin'de 6 bin 400 polis görev yaptı

Berlin'de sol ve otonom gruplar tarafından düzenlenen yürüyüşe katılım beklentilerin üzerinde oldu. Yaklaşık 19 bin kişi iktidar partilerinden Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) merkez binasına yürüdü.

Göstericiler polise şişe, taş, boya dolu plastik şişeler ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, Kreuzberg semtinde göstericilere karşı biber gazı kullandı. Müdahale sırasında 5 polis yaralandı. Berlin'deki 1 Mayıs önlemlerinde görev alan polis sayısı 6 bin 400'ü buldu.

Berlin eyaleti içişleri senatörü Frank Henkel, ilk değerlendirmesinde, "1 Mayıs'ta şiddet olaylarına karışanların sayısı azalıyor" dedi. Yetkililer, olaylarda yaralanan polis ve göstericilere ilişkin gün içinde ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.