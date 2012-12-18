Almanya'da okullarda İslam dini dersi verilecek

Almanya’nın Hessen eyaletindeki okullarda İslam dini dersi, 2013-2014 eğitim yılından itibaren eğitim müfredatında düzenli ders olarak kabul edildi.

Eyalet hükümetinin muhatap olarak kabul ettiği Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Ahmediyye Cemaati derneği, gelecek dönemden itibaren İslam dersini Müslüman öğrencilere Almanca olarak verecek.

Hessen eyaleti Eğitim Bakanı Nicola Beer, yaptığı açıklamada, DİTİB ve Ahmediyye Cemaati derneğinin, okullarda din dersi verme ve partner olma konusunda anayasal koşulları yerine getirdiklerini ifade etti.

İlk aşamada en fazla 25 ilkokulda ve 1. sınıfta verilecek İslam din dersleri için devlet kadrosunda bulunan öğretmenler görevlendirilecek.

Eyaletin Adalet, Uyum, Avrupa Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Jörg-Uwe Hahn, okullarda İslam din dersinin verilmesini ''tarihi bir karar'' olarak niteleyerek, ilk kez bir eyalette, İslami kuruluşlar ile birlikte verilecek İslam din dersinin, eğitim müfredatında düzenli ders olarak kabul edildiğini vurguladı. Bakan, bunun uyum ve birlikte yaşama isteğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Okullarda Müslüman çocukların anayasanın ön gördüğü şekilde kendi dinlerinde eğitim alacaklarını belirten Hahn, Hessen eyaletinin bu yasama döneminde yapmak istediğini böylelikle gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hessen eyaletinde İslam din dersinin eğitim müfredatında düzenli ders olarak kabul edilmesi konusunda görüşmeler 4 yıldır sürüyordu. (Deutsche Welle Türkçe)