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Dünya

Almanya'da NSA'ya bilgi sızdıran ajan yakalandı

Almanya ile ABD arasında yaşanan dinleme skandalının ardından şimdi de ajan skandalı patlak verdi

05 Temmuz 2014 11:22

Telekulak'ı araştıran Federal Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarını, Alman İstihbarat Teşkilatı BND üyesinin NSA'ya sızdırdığı ortaya çıktı.

Amerikan istihbaratı NSA'nın başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere, üst düzey Alman siyasiler ve iş dünyasının karar verici pozisyonundaki yöneticilerini dinlediği yönündeki iddiaları araştıran Federal Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarını, Alman İstihbarat Teşkilatı BND üyesinin NSA'ya sızdırdığı ortaya çıktı.

Spiegel Dergisi'nin haberine göre, Federal Savcılık tarafından hakkında ajanlık suçlamasıyla soruşturma başlatılan 31 yaşındaki bir istihbarat görevlisi, Çarşamba günü gözaltına alındıktan sonra, dün mahkeme kararı ile tutuklandı.

Derginin haberine göre, Alman İstihbarat Teşkilatı'nın posta işlerinde görev yapan muhbir, kendisi para karşılığında NSA'ya ajanlık teklifinde bulunmuş.

Skandalın ortaya çıkmasıyla Alman Hükümeti'nin alarm durumunda olduğu ve yeni skandalla birlikte Almanya ve ABD ilişkilerinin kriz yaşayabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl NSA tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla ilişkiler diken üzerindeydi.

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