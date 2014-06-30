Merkel'in yeni kriptolu cep telefonu da dinleniyor!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "dinlenemez denilen" yeni kriptolu cep telefonun da dinlendiği iddia edildi.

Bild am Sonntag Gazetesi'nin haberine göre, ABD istihbaratı Merkel'in yeni telefonunun şifresini de çözmüş.

Gazete, "NSA, dinlenemez denilen kriptolu Blackberry Q 10 telefonlarının şifrelerini çözmüş durumda“ diye yazdı.

Almanya'da görev yapan üst düzey bir ABD istihbarat elemanına dayanarak, Merkel'in yeni telefonunun da sanıldığı gibi güvenli olmadığı iddiasını gündeme getiren gazete, söz konusu istihbarat elemanının, "Cep telefonunda yapılan teknik değişiklikler bizim çalışmamızı engelleyemez" dediğini yazdı.

Beyaz Saray'ın konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındığı da belirtiliyor.

Merkel'in NSA tarafından 10 yıldır dinlendiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte gündeme gelen güvenlik açığının, Düsseldorf merkezli bir firma tarafından geliştirilen yüksek güvenlikli kriptolu telefon kartı ile giderildiği belirtiliyordu.

Başta Angela Merkel olmak üzere, bakanlar ve üst düzey hükümet yetkilileri için 2 bin 500 adet telefon üretilmiş ve geçtiğimiz günlerde dinlemeye karşı bu telefonların kullanılmaya başlandığı açıklanmıştı.