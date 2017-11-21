Almanya'da Noel pazarları sıkı korunacak

Almanya'da güvenlik birimleri terör tehdidinin devam etmesi nedeniyle bu yıl Noel pazarlarında daha sıkı güvenlik önlemi alıyor. Almanya'da bugün polisin dört kentte düzenlediği operasyonlarda, Essen'daki Noel pazarına saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen altı kişi gözaltına alındı. IŞİD üyesi olmakla suçlanan altı kişinin sorgusu sürüyor. Geçen yıl 19 Aralık'ta Berlin'deki Noel pazarına Anis Amri tarafından çalıntı bir TIR'la terör saldırısı düzenlenmiş, 12 kişi hayatını yitirmiş, çok sayıda ziyaretçi de yaralanmıştı. Amri kaçtığı İtalya'da öldürülürken, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Hangi kentlerde nasıl önlemler alındı?

Frankfurt'ta polis bu yıl ilk kez Noel pazarına giden sokakları beton bloklarla kapatma kararı aldı. Frankfurt polisinin verdiği bilgiye göre kentte Noel pazarları kapılarını 27 Kasım'da açacak ve hem resmi, hem de sivil polisler güvenlik için pazarlarda görev yapacak. Polis Noel pazarlarını ayrıca video kameralarla da gözetleyecek.

Nürnberg'deki sevilen Noel pazarı "Christkindlesmarkt" ise kapılarını ziyaretçilere 1 Aralık'ta açacak. Nürnberg Belediyesi de bu yıl ilk kez Noel pazarına giden yolların beton bloklarla kapatılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra polis otoları pazarların yanı başındaki sokaklarda bekleyecek.

Diğer büyük kentlerde de güvenlik önlemleri artırıldı. Leipzig, kent merkezindeki önemli caddelerin kapatılacağını duyururken, Erfurt önlemler konusunda çok daha erken davrandı. Kent yönetimi Noel pazarının kurulacağı caddenin önüne 2,5 ton ağırlığında beton bloğu yaz aylarında yerleştirdi. Beton bloğun Noel pazarı kaldırılıncaya kadar merkezde kalacağı açıklandı.

Alman Panayır Birlikleri Başkanı Albert Ritter Noel pazarlarının açılması öncesinde güvenlik önlemlerinde aşırıya kaçılmaması uyarısında bulundu. Ritter Radyo Berlin Brandenburg'a yaptığı açıklamada, "Güvenlik önlemlerinde göz kararına dikkat etmek zorundayız ki, bu etkinliklerin karakterine zarar gelmesin" dedi.

EPD, HT/ÖA

©Deutsche Welle Türkçe