Almanya’da Noel kutlamaları öncesi altı Suriyeli tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Almanya’da bir mülteci kampında altı Suriyeli, Noel pazarına bir saldırı planladıkları şüphesiyle tutuklandı.

Frankfurt’ta başsavcının ofisinden yapılan açıklamaya göre Kassel, Hannover, Essen ve Leipzig şehirlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yaşları 20 ile 28 arasında değişen altı şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamaya göre altı Suriyelinin Almanya’da IŞİD adına silahlı ve bombalı bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığından şüpheleniliyor.

Yaklaşık 500 kadar polisin katıldığı operasyonda sekiz ayrı binaya basın yapıldı. Koordineli şekilde planlanmış saldırının bir Noel pazarına yapılması planlandığı ve tutuklanan şüphelilerin bir mülteci kampında yaşadıkları belirtildi.

Şüphelilerden dördünün, 2014’ün Aralık ayında, iki tanesinin ise 2015 yılı içinde Almanya’ya geldiği, tümünün de sığınmacu başvurusu yaptığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Altı Suriyeli Almanya’da sivil bir hedefe silahlı veya patlayıcılı bir saldırı planlamaktan şüpheli olarak göz altına alındı ve terör örgütü IŞİD mensubu oldukları düşünülüyor” denildi.

Bu ayın başlarında da 19 yaşında Suriyeli bir genç bombalı bir saldırı düzenleme şüphesiyle yakalanmıştı.

Tutuklama geçen yıl Noel pazarında 12 kişinin hayatını kaybettiği Tunuslu bir sığınmacı tarafından gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısının yıl dönümüne bir ay kala gerçekleşti.

Berlin genelinde bazı Noel pazarlarının çevresine beton duvarlar örülen Almanya’da Noel sezonu yakında başlıyor.