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Dünya

Almanya'da 'Nazi avı' başladı

Dünyadaki Nazi savaş suçlularının izini süren Simon-Wiesenthal Merkezi, Almanya'da yaşayan Nazi savaş suçlularını bulmak için ülkenin büyük şehirlerinde afiş kampanyası başlattı

23 Temmuz 2013 20:18

Dünyadaki Nazi savaş suçlularının izini süren Simon-Wiesenthal Merkezi, Almanya'da yaşayan Nazi savaş suçlularını bulmak için ülkenin büyük şehirlerinde afiş kampanyası başlattı. "Geç ama çok geç değil - Operasyon son şans 2" adlı kampanya çerçevesinde Berlin, Köln ve Hamburg kentlerinde yaklaşık 2 bin afiş asıldı.

Kampanya ile şimdiye kadar hüküm giymemiş ve hayatta olan Nazi suçlularının halkın desteğiyle ortaya çıkarılması ve bu kişilerin yargılanması amaçlanıyor. Nazi savaş suçlularının bulunması ve yargılanması için ipucu verenlere 25 bin Euro'ya kadar para ödülü verilecek.

Kampanyayı organize edenlerden Efraim Zuroff, Almanya'da hala 60 ile 120 Nazi suçlusunun bulunduğunu ve bu kişilerin 90 yaşın üstünde olduklarının tahmin edildiğini söyledi.

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