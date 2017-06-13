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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Müslümanlar terörü protesto edecek

Almanya’daki Müslümanların bu Cumartesi günü Köln’de radikal İslamcı terörü protesto etmek için bir gösteri düzenlemesi planlanıyor. Gösteri, Alman siyasetçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

13 Haziran 2017 23:15

Almanya'daki Müslüman gruplar, terörü protesto etmek için 17 Haziran Cumartesi günü Köln'de Barış Yürüyüşü düzenlemeyi planlıyor.

İslam konusunda uzman Lamya Kaddor ile barış aktivisti Tarek Mohamed tarafından düzenlenen gösteri, Müslümanların teröre ve şiddete karşı olduğunu göstermeyi hedefliyor. Gösteri için yapılan çağrıda, radikal İslamcı terör saldırılarına işaret edilerek "Burada suistimal edilen, lekelenen, olumsuz duruma düşürülen, kabul görmeyen bizim inancımız” ifadesi kullanıldı. Bu nedenle de teröristlere karşı koymanın Müslümanların yükümlülüğü olduğu belirtildi.

Gösterinin organizatörlerinden Lamya Kaddor, toplumun bir parçası olan Müslümanların büyük çoğunluğunun terör ve şiddeti reddettiğini vurguladı. Köln merkezli Liberal İslam Birliği adlı derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Kaddor, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'daki Müslümanlara ait örgütlerin şiddeti reddettiğini hatırlattı. Kaddor, "bunun yanı sıra Londra ve Manchester'daki saldırıların, IŞİD'in masum insanları öldürdüğü İslam dünyasına yönelik terörün yaşandığı bu dönemde açık ve görünür bir şekilde barıştan yana tavır koymak ve şiddeti savunan İslamcılık ve İslamcılarla araya sınır çizmenin” önemli olduğunun altını çizdi.

Barış Yürüyüşü'ne destek

Gösteriyi düzenleyenler Barış Yürüyüşü'ne yaklaşık 10 bin kişinin katılmasını bekliyor. Gösteriyi aralarında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi ile Almanya Türk Toplumu Derneği'nin de bulunduğu çok sayıda kuruluş ve kişi destekliyor.

Alman siyasetçiler de gösteriyi memnuniyetle karşıladı. Göç ve Uyumdan Sorumlu Federal Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, bugün yaptığı yazılı açıklamada Barış Yürüyüşü'nü memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Özoğuz, "Teröristlerin korkunç eylemlerini haklı çıkarmak için İslam'ı suistimal ettiğine” işaret ederek, "faillerin işlediği cinayetlerde bir dine atıfta bulunmaya hakkı olmadığını” vurguladı. Özoğuz, bu nedenle de "birlikte ve görünür şekilde İslam'ın adını kullanan teröristleri kınamanın iyi” olduğunu belirtti. Özoğuz Barış Yürüyüşü'nün "teröre karşı verilen açık ve kamusal bir mesaj” olduğunu kaydetti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili müstakbel Başbakanı Armin Laschet, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger gösteriye destek veren isimler arasında bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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