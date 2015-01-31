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Spor

Almanya'da Müslüman futbolculara oruç yasağı son anda engellendi

Almanya Futbol Kulüpleri Birliği'nin, Bundesliga'da oynayan Müslüman futbolcuların oruç tutmasını engellemeye çalıştığı öne sürüldü

31 Ocak 2015 20:12

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Futbol Kulüpleri Birliği'nin (DFL), geçen yıl nisan ayında futbolcuların uymasını istediği kurallardan oluşan 29 sayfalık bir sözleşme taslağı hazırladığını iddia etti.

Sözleşmenin sağlık ve hastalıkla ilgili bölümünde yer alan bir maddeyle "Sağlıklı ve formda kalınması amacıyla dini vecibelerini yerine getirme ve benzeri durumlarda futbolculardan bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarına öncelik vermesinin" istendiği ileri sürüldü.

Söz konusu maddeyle ramazan ayında futbolcuların oruç tutmasının engellenmesinin amaçlandığı, çok sayıda kulübün ve Sözleşmeli Futbolcular Birliği'nin (VDV) bu duruma karşı çıkması üzerine DFL'nin maddeyi sözleşme metninden çıkardığı iddia edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan VDV yöneticisi Ulf Baranowski, böyle bir maddenin anayasada yer alan din özgürlüğüyle çeliştiğini ve Bundesliga'nın uluslararası pazar değerine olumsuz yönde etki yapabileceğini vurguladı.

Bundesliga ve ikinci ligde forma giyen Müslüman oyuncuların oruç tutması, Almanya'da her yıl ramazan ayında tartışmalara yol açıyor. İkinci Lig ekiplerinden FSV Frankfurt, 2009 yılında ramazan ayında oruç tuttukları gerekçesiyle 3 oyuncusuna ihtarname çekmişti.

 

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