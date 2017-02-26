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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da mültecilere 3 bin 500'den fazla saldırı!

Almanya'da geçen yıl mültecilere ve mültecilerin kaldığı yurtlara yönelik 3 bin 500'ü aşkın saldırı olduğu duyuruldu

26 Şubat 2017 16:36

Funke Medya Grubu'na ait gazetelerde yer alan habere göre, mültecilere yönelik saldırı vakalarına ilişkin son rakamlar Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin (Die Linke) bu konudaki soru önergesine verdiği yanıta dayanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl mültecilere yönelik düzenlenen 3 bin 533 saldırının büyük bölümü mülteci yurtlarının dışında meydana geldi.

Doğrudan mülteci yurtlarına yönelik düzenlenen saldırılardaysa bir önceki yıla oranla bir değişiklik olmadı, bu sayı bu yıl da bin dolayındaydı.

Geçen yıl mültecilere yardım kuruluşları ve gönüllü çalışanlara yönelik 217 farklı saldırı kayıt altına alındı.

Mültecilere yönelik düzenlenen saldırılarda 43'ü çocuk olmak üzere 560 kişi yaralandı. Bakanlık yanıtında sayıların geçici olduğunu ve değişebileceğini belirtti.

Sol Parti iç politika sözcüsü Ulla Jelpke, istatistikleri "gündelik hale gelmiş faşist saldırılar" olarak nitelendirdi ve federal hükümeti, mülteciler konusunda “her geçen gün sertleştirilen yasa önerileriyle bu kişileri kamuoyu önünde bir tehdit unsuru olarak göstermekle" suçladı.

"Almanya'ya her yıl 200 bin kişi yerleşecek"

Öte yandan Welt am Sonntag gazetesi, Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına dayandırdığı haberinde her yıl Almanya'ya yerleşen göçmenlerin sayısının 200 bin olarak tahmin edildiğini yazdı.

Gazete Federal İstatistik Dairesi'nin ülkeden göç edenlerin Almanya'ya yerleşenlerin sayısından çıkarıldığında net olarak kalan sayının 200 bin dolayında olduğunu ve bu sayının önümüzdeki yıllarda da hemen hemen aynı seviyede kalacağının beklendiğine yer verdi. Federal İstatistik Dairesi'nin gelecek yıla ilişkin demografi tahminlerini salı günü açıklaması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, MK/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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