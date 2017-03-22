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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da muhalefet Türkiye’ye silah satışına karşı

Yeşiller ve Sol Partili milletvekilleri, Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatının tamamen durdurulmasını talep etti. Daha önce Alman hükümetinin de Türkiye’ye silah satışına 11 kez onay vermediği ortaya çıkmıştı.

22 Mart 2017 18:59

Yeşiller partisi ve Sol Parti, Türkiye‘deki güncel gelişmeler nedeniyle ülkeye silah satışının durdurulmasını istedi. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi sivil halkına yönelik savaş yürüttüğü sürece Türkiye'ye her türlü silah ihracatının durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.

Göring-Eckardt, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "NATO üyeleri için de insan hakları ve demokratik standartların geçerli olduğunu” vurgulayarak, "Türkiye'de şu anda bunların yaygın bir şekilde ihlal edildiğini” söyledi.

Alman hükümetinin Türkiye'ye 2016'nın başından beri 11 kez silah satışı gerçekleştirmeyi reddettiği ortaya çıkmıştı. Sol Partili milletvekili Jan van Aken'ın ilgili soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machining, Türkiye'deki insan hakları durumunun silah satışının gerçekleşmemesi kararında önemli rol oynadığını ifade etti.

Alman basınına yansıyan yanıtta, Alman hükümetinin, Türkiye'deki darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiği vurgulandı.

Sol Parti'den Rheinmetall'in planlarına eleştiri

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de yine aynı gazeteye verdiği demeçte, Alman federal hükümetinin Rheinmetall'e verildiği siparişlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kipping, "Düsseldorf merkezli silah üreticisi Rheinmetall'in Türkiye'de önümüzdeki dönemde tank üretme planlarını eleştirdi. Kipping, federal hükümetin "bu silah üreticisi şirketle kâra dayanan sanayi ortaklığını sona erdirmesi ve etiğe uymayan bu zihniyeti daha fazla desteklememesi” gerektiğini dile getirdi.

Rheinmetall ise Türkiye ile yaptığı silah ticaretini savundu. Şirketin bir sözcü yaptığı açıklamada, "Türkiye, Almanya'nın hâlâ önemli ticaret ortaklarından biri, NATO'da ortak ve hâlâ Avrupa Birliği'ne aday bir ülke” şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/epd/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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