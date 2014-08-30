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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da muhalefet Peşmerge'ye silaha karşı çıktı

Alman hükümeti Kuzey Irak'a gönderilecek silahlar konusundaki kararını yarın verecek. Kararın dışında bırakılan muhalefet partileri, silah gönderilmesine tepki gösteriyor.

30 Ağustos 2014 19:18


Başbakan Angela Merkel, terör örgütünün giriştiği katliamların vahim boyutlara eriştiğine dikkat çekerek bölgeye silah yardımının gerekli olduğunu açıklamıştı. Konu, Pazartesi günü Federal Meclis'te yapılacak bir özel oturumda görüşülecek.

Ana muhalefetteki Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "hükümetin Kuzey Irak Kürtlerine silah göndererek yanlış ve uluslararası hukuka aykırı bir adım atacağını" savundu. Gysi, hükümeti bölgeye silah göndermek yerine, konuyla ilgili bir karar alması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde girişimde bulunmaya çağırdı. Gysi, önce silah sevkiyatını savunmuş, parti tabanından gelen yoğun eleştiriler üzerine tavrını değiştirmişti.

'Hükümet halkı dikkate almıyor'

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, kriz bölgelerine silah sevkiyatına karar verilirken muhalefete de söz hakkı tanınmasını talep etti. Federal Ordu'nun yurtdışı misyonları için meclis kararı gerekirken silah sevkiyatında parlamentonun onayı aranmıyor. Anton Hofreiter, "Almanya'nın kriz bölgelerine silah gönderip göndermeyeceğine yalnızca başbakan ve dört bakanının karar vermesi doğru değil" dedi. Hofreiter, "hükümeti, Kuzey Irak'a silah sevkiyatı konusunda halkı ve temsilcilerini dikkate almamakla" itham etti.

'Irak'ta yeterince silah var'

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Kuzey Irak'a silah sevkiyatını "yanlış bir strateji" olarak tanımladı. "Irak'ta yeterince silah var" diyen Roth, "Kürtlerin yanı sıra Irak hükümeti ve Birleşmiş Milletler'in de dahil edildiği daha bütünlüklü bir strateji geliştirilmesini" istedi. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i eleştiren Roth, "Kuzey Irak Kürtlerine silah yollayarak Almanya'nın savaş ve kriz bölgelerine de silah sevk edebildiğini kanıtlamak istiyor" dedi.

Anketlere göre halk silah sevkiyatına karşı

Bu arada kamuoyu araştırmaları halkın Kuzey Irak'taki Kürtlere silah sevkiyatını onaylamadığını ortaya koyuyor. Geçen hafta yayımlanan Forsa araştırma şirketinin anketi, vatandaşların yüzde 63'ünün Almanya'nın Kuzey Irak'taki Kürtlere silah temin etmesine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

Alman birinci televizyon kanalı ARD’nin "Deutschlandtrend" anketine katılan vatandaşların yüzde 60'ı "Kuzey Irak'a Alman silahına hayır" dedi. Silah sevkiyatını onaylayanların oranı ise yüzde 34'te kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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