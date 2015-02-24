Almanya'da motorcu grubuna yasak



Beş ayrı eyalette bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, "Satudarah Maluku MC" motorsiklet kulübüne ait konut ve lokaller arandı.

Federal İçişleri Bakanlığı, "Satudarah Maluku MC" isimli derneğin kamu ve bireyler açısından tehdit meydana getirdiğini söyledi.

Operasyon Kuzey Ren-Vestfalya, Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Bremen'de yapıldı. Duisburg ve Aachen'da "Satudarah Maluku MC" üyeleri üzerine kayıtlı konutlar basıldı. Essen kentindeki operasyona emniyetin özel harekât birimi mensupları da katıldı.

"Satudarah MC", Hollanda merkezli bir motorcu grubu olarak biliniyor. Almanya federal içişleri bakanlığının kararıyla grubun Almanya'daki tüm faaliyetleri yasaklandı.